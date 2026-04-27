◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦で「４番・右翼」で先発出場し、第２打席まで２打席連続三振に倒れた。今季３勝０敗、防御率１・８８と好調な左腕ロブレスキとの対戦。初回１死一、二塁での先制機ではフルカウントから内角に投げ込む直球に見逃し三振に倒れた。３回１死での第