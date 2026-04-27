突然ですが、「宅建士」が何の略か知っていますか？間違って覚えてるかも…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「宅地建物取引士」でした！宅建士とは「宅地建物取引士」を省略した呼び方です。不動産の売買や賃貸契約を行う際に、重要事項の説明や契約書への記名などを担当する国家資格者を指します。宅建士は、不動産取引において消費者を保護する重要な役割を担っています。例えば、物件の所在地や面積、法的な制限、契