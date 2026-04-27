松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円）決勝戦が行われ、25年ガールズ最優秀選手の佐藤水菜が1周逃げ切って完全Vを決めた。10Rは梅川風子（35＝東京）が意地の1着。だが、最終日に梅川が走るレースは、やはりここではなかった。「3日間全然ダメだった。体調を整えられなかった自分の責任。それに伴って脚も落ちていた感じがあった」と悔やんだ。うつむいてばかりはいられない。「次