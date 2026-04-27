飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！ 左胸、左腕、クラブを一体にして動かす！ 真っすぐ飛ばせるインパクトの形をイメージする。フォローでもインパクトを意識したい 腰の高さでも打てれば本来のインパクトがより正確になる ボールがどこにあっても打てる、と