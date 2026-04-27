猫の肖像が描かれた一枚、江戸幕府が存続した世界線を想定した一枚――机いっぱいに並べられた無数の「架空紙幣」は、どれも本物と見紛うほどの作り込みです。これらをXに投稿したのは、趣味で架空紙幣を制作している個立印刷局さん（@Koritsu_Insatsu）。小学校2年生の頃から作り続けてきた作品群には、「造幣局の技師になれる」「才能の無駄遣い過ぎて好きかもwww」といった声が寄せられました。【写真】たどり着いた驚きの完成