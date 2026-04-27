国会報告です。自民党の加藤勝信さんに聞きました。＊2025年4月25日（土）RSKイブニングニュースで放送 【写真を見る】【国会報告】加藤勝信さん（自民・衆）「選挙制度の在り方や定数の議論についてしっかりと対応していく」 ──今月(4月)21日と23日に自民党政治制度改革本部の総会が開かれました。加藤さんは本部長をお務めですが、どのような議論が交わされたのでしょうか （加藤勝信 氏）「選挙制度についてはですね