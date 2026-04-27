＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの今季初戦は、最終ラウンドが終盤に入っている。【写真】ネリー・コルダの肩甲骨周りがすごい日本勢は11人が決勝ラウンドをプレー。勝みなみ、竹田麗央がトータル4アンダーの日本最上位で大会を終了した。山下美夢有、岩井明愛がトータル3アンダー、馬場咲希がトータル2アンダー。原英莉花、吉田優利、神谷そらはト