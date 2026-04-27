ハワイ大学の松澤寛政選手が日本時間26日、ドラフト外でラスベガス・レイダースと3年間のFA契約を結んだことが発表されました。高校3年生までサッカーをプレーしていたという松澤選手はアメリカを旅行中、NFLの試合を観戦。独学でキックを学び、わずか5年でアメフトの名門ハワイ大学に進学します。今季の大学リーグでは96.2％のキック成功率で活躍し、全米から選ばれる大学オールスターに日本人選手として初選出を果たしました。NF