大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付が２７日、日本相撲協会から発表された。春場所で優勝し、大関に復帰した霧島が東方の２番手となり、２横綱３大関の番付になった。琴桜は東大関に、カド番の安青錦は西大関に回った。熱海富士、琴勝峰がともに新関脇に昇進した。熱海富士は静岡県出身力士では、１９３０年夏場所の天竜以来、９６年ぶりの新関脇となった。小結は元関脇の若隆景が平幕から戻り、高安が関脇から