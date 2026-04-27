巨人４―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２６日）――巨人は二回、小浜佑斗（沖縄電力）の適時内野安打で先制。四回に岸田の適時打、八回は犠飛などで加点した。井上は６回１失点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。◇失敗を繰り返さず、実りの多い登板となった。巨人の井上は味方のミスにもひるまずにリードを守り、６回１失点（自責０）。価値ある２勝目をつかみ取った。２点リードの六回、味方の失策で一死一、三塁と広がったピン