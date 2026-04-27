気象庁＝東京・虎ノ門27日午前5時24分ごろ、北海道浦幌町で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は北海道十勝地方で震源の深さは約80キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.1と推定される。津波の心配はない。気象庁は午前7時半から記者会見を開く。北海道によると、被害は現在のところ確認されていない。北海道電力によると、泊原発に異常は確認されていない。