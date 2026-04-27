「オアシスＳ」(２６日、東京)重賞ウイナーが力を示した。２番人気のドンインザムード（牡４歳、栗東・今野）が、１番人気テーオーパスワードとのたたき合いを制した。昨年のレパードＳ以来となる通算４勝目。荻野極は「馬が充実していますね。この舞台は合うと思っていましたし、その通り力を示してくれました。この勝利で弾みをつけていきたい」と笑顔。今野師は「この後は東海Ｓ（７月２６日・中京）を目標に。その前にど