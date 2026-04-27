22日、参議院の憲法審査会が行われ、日本維新の会の松沢成文氏（68）が出席。れいわ新選組の共同代表である奥田ふみよ氏（48）が、15日の同会で政府や自民党に対し“憲法違反”などと批判した発言について強く批判した。15日の憲法審査会で貧困問題を取り上げた奥田氏は、「政府や自民党は、恥を知れ」「自民党は、憲法を触る資格など微塵もない」と現状が生存権を定めた憲法25条に違反しているとして、強い言葉で主張。22日の同会