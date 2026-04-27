◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）大歓声の中でプレーする喜びをかみ締めた。ベンチへ戻る吉川の背中に、Ｇ党から温かい拍手が送られた。８回２死満塁から代打で登場。二ゴロに倒れたが「トレーナーさんのおかげでこの舞台に戻ることができたので感謝したい」。両股関節手術のリハビリを乗り越え、昨年１０月１２日のＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ第２戦（横浜）以来、１９６日ぶりとなる１軍の試合に帰ってき