YouTubeで対談4月15日にYouTubeで小島瑠璃子と指原莉乃のコラボ動画が公開されて、話題を呼んでいる。もともと親しい関係にあった2人は、それぞれのYouTubeチャンネルで対談動画をアップした。その中でも注目されていたのは、指原が小島の過去の不倫疑惑報道について言及した場面である。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真を見る】背中に夫の社名が愛情を感じる小島瑠璃子のユニフォーム姿指原は「使うか使わない