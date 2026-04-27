百貨店売上軟調から見たインバウンド消費の今後を占うと、大きな転換期が2026年に訪れていると言えそうです。【写真を見る】中国人観光客は「日本の代わり」に韓国へ…お目当ては衝撃の「排便テロ」現場も大手百貨店の2026年2月期決算では各社減益が目立ち、特に高島屋は最終赤字に転落しました。2028年満期の転換社債を買い入れて消却したことによる一過性の特別損失が主な要因であるものの、営業利益の面では訪日外国人客