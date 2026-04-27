東海道新幹線で不便な「1つのこと」東海道新幹線の「のぞみ」は現在、日中のピークの時間帯には1時間あたり最大13本が運転され、ラッシュ時の山手線並みの超高密度ダイヤになっている。筆者は毎月何回か乗車するが、これだけ本数があると、臨機応変に列車を選べて便利である。だが、「不便だなあ」と感じていることが1つある。【写真を見る】中国系航空会社の値下げが止まらない東京→上海→バンコク「往復3万円」便で見たサー