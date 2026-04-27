一番の懸案とは高市早苗首相は23日、甘利明・元自民党幹事長と官邸で面会。公邸暮らしの不自由さを訴えるとともに、睡眠不足が常態化していることを嘆いていたと甘利氏は報道陣に明かした。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「高市氏にとって現在一番の懸案はアメリカとイランとの戦闘問題もさることながら睡眠時間の短さだというのは、しばしば指摘されていることです」と、政治