©ABCテレビ 16人が一糸乱れぬシンクロダンスを披露する謎の制服おかっぱ集団・アバンギャルディが、昭和歌謡を学び踊る新感覚のエンターテインメントショー「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」。そのフィナーレを飾る4月27日（月）深夜放送のゲストは、渡辺真知子。実はアバンギャルディにとって、渡辺は“原点”ともいえる大切な存在。中でも、渡辺の代表曲「かもめが翔んだ日」は、アバンギャル