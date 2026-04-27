◇プロ野球セ・リーグ巨人4-1DeNA（4月26日、横浜スタジアム）8回、代打で登場したのは巨人の吉川尚輝選手。スタジアムから一際大きな声援が送られました。吉川選手はこの日、一軍に復帰。オフに両股関節の手術をしたため、3軍からのスタートでした。打席の結果はセカンドゴロでしたが、その後もセカンドの守備につき、しっかりボールをさばくなど、復活の様相を見せていました。「本当にトレーナーさんのおかげで、きょうしっか