「クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１」(２６日、シャティン)日本のエースとして期待を集めたマスカレードボールは、直線で懸命に追い上げたものの２着。Ｇ１・１４勝目を挙げたロマンチックウォリアーの牙城を崩すことはできず、初の海外遠征で勝利にはあと一歩届かなかった。道中は最後方で折り合いに専念し、直線は大外へ。やや内にモタれる面を見せながらも、先に抜け出した香港の英雄を目がけて脚を伸ばした。それでも