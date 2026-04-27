「ケンタッキーダービー・米Ｇ１」(５月２日、チャーチルダウンズ)２６日に出走馬と枠順が発表された。ＵＡＥダービーを制したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）は１０番に決定。中野助手は「めちゃくちゃ希望していた枠を取ることができて幸せです。ど真ん中を引けたので色々なプランを立てられると思いますし、これから調教師、ジョッキーと作戦を立てていきたい」とコメント。また、無傷３連勝で伏竜Ｓを勝ったダ