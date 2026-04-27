■MLBホワイトソックス1ー2ナショナルズ（日本時間27日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのナショナルズ戦に“3番・一塁”で先発出場。4打数無安打で2試合連続のノーヒット。0対0の9回にはセカンドゴロで1塁へヘッドスライディングで何とか出塁しようとする執念を見せた。ここまで5試合連続を含む11号を放っている村上、4月だけで8本塁打と好調。ナショナルズの先発は23年から3年間巨人でもプレ