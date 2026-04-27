【週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円 Rakuten Girls×ヤンマガ杯 【拡大画像へ】 本日4月27日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号」の巻末グラビアが公開された。 今号には楽天モンキーズ・チアチーム「Rakuten Girls」より、高橋佳帆さん、穎樂（インルー）さん、笑笑（シャオシャオ）さん