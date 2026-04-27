【週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号」を本日4月27日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは、累計600万部目前の「パラレルパラダイス」。巻中カラーには単行本第1巻が5月1日に発売される「ドラゴンの胃でおやすみ」が掲載されている。