2028年4月の運行休止が発表されている青森県・弘南鉄道大鰐線。その起点となる中央弘前駅に、地元出身のタレント・王林さんがプロデュースする期間限定ポップアップストアが2026年4月19日、プレオープンしました。目玉は、自身の名にちなんだリンゴ品種を使用した「王林のアップルパイ（税込700円）」。運行休止までのカウントダウンが始まる中、「ただ消えゆくのを待つのではなく、新しい賑わいを作りたい」という王林さんの熱い