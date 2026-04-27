開催：2026.4.27 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 1 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が27日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 10回表、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打って