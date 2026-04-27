開催：2026.4.27 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 7 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が27日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。 アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。 1回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってセンターへのツーランホ&