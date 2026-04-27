リーグ・アン 25/26の第31節 マルセイユとニースの試合が、4月27日03:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アーサー・フェルメーレン（MF）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、モルガン・サンソ