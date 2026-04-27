開催：2026.4.27 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 5 - 0 [パイレーツ] MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。 4回裏、4番 ゲーリ}