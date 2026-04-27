第二次世界大戦の終結から長い年月を経ても、ドイツではナチの犯罪をめぐる裁判が続いている。余命も短く罪を認めている高齢者を裁くことに、いったいどんな意味があるのか。そこには、ナチをめぐるドイツ社会の葛藤と、被害者の複雑な感情があった。ドイツに学ぶ戦後処理のあり方とは？※本稿は、ジャーナリストの中川竜児『終章ナチ・ハンター』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。2カ月で30万人を殺害したアウシ