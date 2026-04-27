開催：2026.4.27 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 2 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打って右中間スタンドへのホ&