ミラノ五輪で“美女軍団”と話題を集めたカーリング女子韓国代表の一員が、恋人とのデートSHOTを公開して注目を集めている。【写真】“美女軍団”韓国カーリング女子、イケメン夫とのラブラブSHOTソル・イェウンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Seoul date♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、交際相手であるカーリング男子イギリス代表のボビー・ラミーとソウルデートを満喫する様