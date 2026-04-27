ソフトバンクの新打線が披露された。26日のロッテ戦（平和リース）は降雨ノーゲームとなったが「4番」には昨年9月23日オリックス戦以来となる近藤が入った。「勝負強い4番打者としてだけではなく、4番を起点にして点を取るパターンを考えた」と発案者の長谷川打撃コーチは語った。今季は全試合「2番」で出場してきた。ただ、今季初の零敗を喫した25日ロッテ戦まで5試合連続5得点以下と打線が下降線をたどっており、この日、