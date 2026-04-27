大きな地震が発生した北海道は、27日（月）は晴れるところが多いでしょう。雲が広がる時間もありますが、雨が降ることはなさそうです。＜予想最高気温＞日本海側や太平洋側は26日（日）と同じくらい、オホーツク海側は26日（日）より5℃くらい低いでしょう。札幌 21℃（6月上旬）旭川 22℃（6月上旬）函館 20℃（6月中旬）帯広 20℃（5月下旬）釧路 11℃（5月上旬）稚内9℃（4月下旬）