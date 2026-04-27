気象庁によりますと午前5時24分ごろ、北海道十勝地方で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと午前5時24分ごろ、北海道浦幌町で震度5強を観測する地震がありました。また、新冠町で震度5弱を観測したほか、北海道から青森県の広い地域で震度4を観測しています。震源地は十勝南部、地震の規模を示すマグニチュードは6.1震源の深さは80キロと推定されます。気象庁はこの後、