プロ野球セ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。ヤクルト・奥川恭伸投手と中日・高橋宏斗投手の投げ合いは、中日に軍配。0-0の5回、2アウト満塁の場面で、高橋投手が1点タイムリーを放ち自ら援護。そのまま迎えた8回には、細川成也選手と川越誠司選手にタイムリーが飛び出し、中日が3連勝。125球の力投を披露した高橋投手に今季初勝利がつきました。一方、敗れたヤクルトは、今季初の3連敗を喫しました。甲子園に広島を迎