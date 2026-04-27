【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】父の背中を追って噺家になり、4月で丸15年。桂小梅（33）がもうひと皮むけようと精進する毎日だ。5月7日に落語会「二世（にせ）モン」（ツギハギ荘）を開催。林家染八（33）、桂鹿えもん（42）、桂りょうば（54）の“二世”噺家との落語会で、今回は桂春蝶（51）をゲストに招く。師匠は父の四代目桂梅団治（68）。元々、落語をやるつもりはなかったが、小学3年の授業参観で「シャイだ