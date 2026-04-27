ソフトバンクの大関が筑後ファーム施設で練習を行い、出力アップを目指して投球フォームを修正した。「ちょうどよい体のひねりが大事になる」。これまで左足をプレートに対し垂直に置いていたが、爪先をやや外に開いてセットすることで“適切なひねり”につながると見込んでいる。29日のオリックス戦（京セラドーム）で修正したフォームを披露する予定だ。