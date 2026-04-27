第１回福島競馬が２６日に終了。騎手部門は７勝を挙げた小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が自身初の開催リーディングに輝いた。ＪＲＡ女性騎手としては藤田菜七子（１９年３回新潟）、永島まなみ（２３年１回福島）以来３人目。「こういう形で結果として残ったことは自分にとっての大事な勲章ですし、もっと頑張っていきたいなという気持ちが強まりました」と、さらなる飛躍を誓った。なお、調教師部門は４勝を挙げた杉