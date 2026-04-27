初の開幕1軍をつかみ代走や守備固めで8試合に出場したソフトバンクのイヒネが27日に出場選手登録を抹消されることになった。小久保監督は「イヒネはファームに行かせる。打席に立たせます」と明言した。ここまで打席数は2で、将来を考えて2軍で経験を積ませることになる。代わりに笹川が1軍へ昇格する見通しだ。