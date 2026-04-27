２月で騎手を引退した和田竜二調教師（４８）＝栗東＝の引退式が２６日、京都競馬場で行われた。引退から２カ月半遅れて行われた引退式。多くのファンが見守るなか、時折言葉を詰まらせながら感謝を込めた。偉大な師匠の背中を追い掛けた３０年だった。「師匠の岩元先生から頂いた大切な言葉がありました。『自分の心に曇りを感じることはするな』。その言葉を胸に、一鞍一鞍大事に乗ってきました。時には自分を見失うことも