「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）ここでは決め手が一枚上だった。前走のきさらぎ賞では僅差３着に惜敗した１番人気のラフターラインズが、堂々と東京の長い直線を突き抜けて重賞初Ｖを飾った。課題だったゲートも中間の練習の効果が実り、今回は「今までで１番」と小笠師も納得のスタート。道中も慌てず騒がず後方４番手から運んだ。直線に向いて外に持ち出されると、上がり３Ｆ３２秒８とメンバー最速タイの鬼脚がさく