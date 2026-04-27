「モルガナイトＳ」(２６日、福島)３番人気のサウンドモリアーナが好位から抜け出す盤石の競馬でＯＰ初勝利を飾った。ゲートを決めて逃げ馬の後ろで脚をためる。４角から直線に向けて徐々に外に持ち出すと、早め先頭から後続の追い上げを振り切った。吉田隼は「すごく乗りやすい。テン良し、中良し、しまい良しでしたね。抜け出してから少しフワッとしたぐらいで、短距離馬なのにおとなしい。なかなかいない馬です。今後も楽