「チェアマンズスプリントプライズ・香港Ｇ１」(２６日、シャティン)これで４度目…またしてもサトノレーヴの前に世界一の壁が立ちはだかった。大外枠から好発を決め、道中は単勝１・０倍と驚異的支持を受けたカーインライジングの直後でぴったりとマーク。４角手前で外から並び掛けに動くが、王者はそれを許さない。一瞬にして突き放されると、最後は馬なりの相手に４馬身１／４差をつけられる完敗の２着だった。それでも、