大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付が２７日、発表された。今場所は霧島（３０＝音羽山）が１２場所ぶりとなる大関復帰を果たした。昭和以降、大関陥落を経て返り咲いたのは１２人目（１３度目）。平幕以下に転落後の大関復帰は魁傑、照ノ富士に続いて３人目となる。安青錦は初の大関カド番。新大関優勝の翌々場所でカド番は史上初めてだ。新関脇には熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）と琴勝峰（２６＝佐渡