◇パ・リーグ日本ハム4―9オリックス（2026年4月26日京セラD）日本ハムは投打がかみ合わずに今季ワーストの4連敗を喫した。先発した有原は初回にルーキー・大塚のプロ初適時打などで2点の援護をもらったが、オリックス打線につかまり3回1/3を7安打8失点で4敗目。「本当に悔しい。申し訳ない」と声を絞り出した。5試合に登板して計28失点で、2軍での再調整が決まった。新庄監督は「すぐに（感覚を）取り戻してくれると思