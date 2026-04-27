霧島日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の番付を発表し、先場所覇者で12場所ぶりに大関復帰の霧島は東の2番目に座った。現行のかど番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に落ちてから大関に戻るのは魁傑、照ノ富士に次いで3人目。2021年春場所以来の2横綱3大関となった。新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進した。熱海富士は静岡県出身では1930年夏場所の天竜以来で96年ぶ