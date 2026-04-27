井ノ原快彦が、高校生たちの“言えなかった思い”に寄り添う。福岡放送が始動する高校生共創プロジェクト「本日ハ青春ナリ?」でアンバサダーに就任し、「好きも嫌いも良いも悪いもすべて青春」とコメント。福岡の高校生たちの声を、ショートドラマなどを通じてSNSや地上波で届けていく。井ノ原快彦○井ノ原快彦「青春のすごさを知っているのも大人」同プロジェクトは、高校生たちの思いを募集し、アンバサダーとともに受け止め、シ