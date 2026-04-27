インスタグラムで報告女子ゴルファーの木村彩子（コンフェックス）が26日、自身のインスタグラムを更新。1000万円超えの“新相棒”を公開し、ファンを喜ばせている。黒光りする重厚な車体を背景に、巨大なレプリカキーを手にした木村。迫力ある一台を前に笑顔を浮かべた。木村は「先日、スポンサーしていただいているネッツトヨタ千葉さんでご提供いただいたアルファードの授与式を行いました」と記して実際の画像を公開。「